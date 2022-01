Quarti di finale Coppa Italia 2021/2022: date, orari e dove vederli

Arrivati ai Quarti di Finale, le squadre impegnate si giocano l'accesso alle ultime due fasi di Coppa Italia, con l'assoluta volontà di arrivare fino in fondo.

Il trofeo è sempre più vicino, ma bisognerà faticare ancora un po' prima di poter arrivare alla finale: nell'ultmia edizione ha trionfato la Juventus all'ultimo atto contro l'Atalanta, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Quando verranno disputati i quarti di finale di Coppa Italia? Quale sarà la modalità di svolgimento? In questa pagina troverete tutte le informazioni sulle squadre partecipanti, le date e gli incontri.

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA: DATE E REGOLAMENTO

I quarti di finale di Coppa Italia verranno disputati mercoledì 9 febbraio 2022: secondo il regolamento sarà prevista una sola gara ad eliminazione diretta. In caso di parità ai 90' si andrà ai tempi supplementari: in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore.

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Le gare di Coppa Italia quest'anno verranno trasmesse in esclusiva da Mediaset, in diretta TV in chiaro e in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA: LE SQUADRE PARTECIPANTI

ATALANTA















QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA: GLI INCONTRI