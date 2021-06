Quanti Palloni d'Oro hanno vinto Messi e Ronaldo?

Cristiano Ronaldo e Messi hanno vinto una serie record di Palloni d'Oro: nessuno come loro nella storia del calcio e del riconoscimento.

Per alcuni il duopolio generatosi nella seconda decade degli anni 2000 è stato qualcosa di grandioso, da seguire dato su dato, numero su numero, colpo su colpo. Per altri è stato una noia totale, segno dei tempi e di un calcio sempre meno sorprendente. Di certo Cristiano Ronaldo e Leo Messi hanno fatto la storia del calcio recente.

Nonostante in tanti, da Ribery a Neuer, passando per Xavi, Iniesta, Griezmann e Van Dijk abbiano provato a strappare il Pallone d'Oro a Messi e Ronaldo, solamente Modric è stato votato da media (ma anche per un periodo da capitani delle Nazionali e commissari tecnici) è riuscito a spezzare brevemente il regno del terrore dei due.

Cristiano Ronaldo e Messi si sono divisi i Palloni d'Oro per oltre un decennio, rispondendo con Champions League, Scarpe d'Oro, reti e trofei. Solamente uno però è in cima al medagliere, con il secondo ad inseguire: un duello che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di persone.

QUANTI PALLONI D'ORO HA VINTO LEO MESSI?

L'argentino ha conquistato per ben sei volte il trofeo. Nessuno come lui, capace di superare anche i vecchi recordman come Cruyff, Platini e Van Basten. Il primo riconoscimento è datato 2009: da lì Messi ha inanellato una striscia di quattro Pallone d'Oro consecutivi, allargando poi la sua bacheca nel 2015 e nel 2019.

Non solo, visto che Messi è arrivato secondo in cinque occasioni (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) e una volta è finito sul gradino più basso del podio (2007).

QUANTI PALLONI D'ORO HA VINTO LEO MESSI?

Il trofeo vinto ai danni di Van Dijk nel 2019, ha regalato a Messi il sesto Pallone d'Oro, utile a staccare nuovamente Cristiano Ronaldo dopo diversi anni. Il lusitano è infatti 'fermo' a cinque trofei, di cui ultimo nel 2017. L'attaccante portoghese ha conquistato il premio di France Football nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Cristiano Ronaldo è arrivato secondo in ben sei occasioni, precisamente nel 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2018. L'anno dopo il terzo posto.

CRISTIANO RONALDO E MESSI NEL PODIO

Sia Messi che Cristiano Ronaldo sono arrivati nei primi tre posti in dodici occasioni: una distanza siderale rispetto a Beckenbauer e Cruyff, cinque volte sul podio del Pallone d'Oro.