Quando torna Ribéry dall'infortunio? I tempi di recupero

Franck Ribéry è fuori da novembre per un problema alla caviglia, operata. I tempi di recupero e quando rientra in campo: obiettivo tornare l'8 marzo.

Fino al 30 novembre, Franck Ribéry stava vivendo una seconda giovinezza con la . Poi un contrasto con Tachtsidis ha cambiato la storia della sua stagione e anche dei Viola: una forte distorsione che ha poi reso necessaria un'operazione per stabilizzarla. Un infortunio lungo, ma per il suo rientro è già partito il countdown.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

INFORTUNIO RIBÉRY

Ribéry, come detto, si è infortunato il 30 novembre nella partita Fiorentina- , a seguito di un contrasto con Tachtsidis. All'inizio si temeva solo una forte distorsione alla caviglia. Il 14 dicembre però la Fiorentina ha comunicato che l'ex si è dovuto operare.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna ad intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita".

QUANDO TORNA RIBÉRY

QUALI PARTITE SALTA RIBÉRY

Il rientro a disposizione di Ribéry è previsto, idealmente per la partita. Anche se, dopo il lungo stop, la condizione del francese andrà valutata giorno dopo giorno, così come è successo lo scorso settembre, dopo l'arrivo dell'ex Bayern a Firenze: la prima da titolare dopo la sua firma sul contratto con i Viola è arrivata dopo un mese di allenamento e preparazione.

Tra e Coppa , fino ad oggi Ribéry ha saltato 8 partite. Da qui al rientro, il francese non sarà a disposizione per le sfide di campionato contro , , , , e . In più, sarà out per la sfida contro l' in e potrebbe saltare l'eventuale semifinale d'andata.

TEMPI DI RECUPERO RIBÉRY

I tempi di recupero stimati dalla Fiorentina per il rientro di Ribéry sono intorno alle 10 settimane, come comunicato dal club quando è stata annunciata l'operazione.