Quando torna Mkhitaryan? Infortunio e tempi di recupero

La trasferta di Leicester, oltre ad aver permesso alla Roma di cogliere un prezioso 1-1 in vista del ritorno dell'Olimpico, lascia in eredità anche una brutta notizia in casa giallorossa.

Al 57' di gioco, infatti, Henrikh Mkhitaryan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco del King Power Stadium a causa di un risentimento muscolare che ha di fatto chiuso la sua gara con oltre mezz'ora d'anticipo.

Una defezione davvero pesante per Mourinho che ora attende di sapere quando potrà tornare ad avere a disposizione il centrocampista armeno.

L'INFORTUNIO DI MKHITARYAN

Mkhitaryan si è infortunato nel corso della ripresa di Leicester-Roma. L'armeno ha lasciato il campo al 57', rimpiazzato da Veretout, toccandosi dolorante la coscia destra. Secondo quanto riportato da 'Sky', dovrebbe trattarsi di uno stiramento.

QUANDO TORNA MKHITARYAN

Come riportato da 'Sky', l'ex giocatore dell'Arsenal - in caso di confermato stiramento - dovrebbe rimanere ai box per circa 15-20 giorni.

QUANTE PARTITE SALTA MKHITARYAN

Nel caso in cui vengano confermate le 2-3 settimane di stop, Mkhitaryan salterebbe sicuramente il prossimo impegno di Serie A contro il Bologna e la semifinale di ritorno con il Leicester. Molto difficile, inoltre, sarebbe ipotizzare un suo recupero per Fiorentina-Roma, terzultima di campionato.

Il recupero del classe 1989 potrebbe concretizzarsi in vista degli ultimi due impegni di campionato contro Venezia e Torino, in programma il 14 e il 22 maggio. La speranza del popolo romanista è ovviamente quella di vederlo arruolabile per l'eventuale finale di Conference League, programmata per il 25 maggio a Tirana.