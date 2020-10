Quando torna Hakimi: tempi di recupero e possibile rientro

L'Inter ha comunicato la positività di Hakimi al Covid-19: il marocchino salterà le prime due di Champions, potrebbe tornare contro il Real Madrid.

Una notizia che sconvolge i piani di mister Antonio Conte: Achraf Hakimi è risultato positivo al coronavirus e va ad allungare la lista dei giocatori dell' colpiti dal Covid-19 in questo complicato avvio di stagione. Il laterale marocchino è asintomatico ed è stato subito messo in isolamento.

QUANDO TORNA HAKIMI: TEMPI DI RECUPERO

La notizia è stata diffusa dall'Inter il 21 ottobre, quando sono arrivati i risultati del tampone di controllo a poche ore dalla prima sfida di contro il Monchengladbach. Il laterale marocchino dovrà saltare le prossime sfide di campionato finchè il tampone di controllo non risulterà negativo: per quanto riguarda invece il protocollo UEFA, il regolamento impone che un giocatore deve risultare negativo almeno 7 giorni prima del match europeo.

QUANDO TORNA HAKIMI: POSSIBILE RIENTRO

Hakimi salterà dunque sicuramente la prima sfida di Champions League contro il a San Siro, la prossima partita di campionato sul campo del e il secondo turno del girone europeo contro lo Donetsk in programma il 27.

A forte rischio anche la partita casalinga contro il e la super sfida del Bernabeu contro il , in programma il 3 novembre. L'ex potrebbe tornare in campo in occasione dell'8 novembre contro l' .