Quando torna Criscito dall'infortunio

Il Genoa ha perso Domenico Criscito per un infortunio alla caviglia: ecco quando rientrerà il capitano del Grifone.

Alle prese con una classifica complicata, il Genoa, nell'amara trasferta di Salerno, ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio di Domenico Criscito. Il capitano rossoblù, nella ripresa del match dell'Arechi, ha rimediato un problema alla caviglia che si è poi rivelato più grave del previsto.

INFORTUNIO CRISCITO

Come fatto sapere dal club ligure, gli esami effettuati da Criscito dopo l'infortunio patito il 2 ottobre in Salernitana-Genoa avevano evidenziato una distorsione della caviglia sinistra con lesione capsulo-legamentosa.

QUANDO TORNA CRISCITO

Un quadro per nulla confortante, ma la sosta per le Nazionali ha fornito un prezioso assist al Genoa e allo stesso Criscito: il mancino, dovrebbe tornare disponibile già nel match di domenica 17 ottobre contro il Sassuolo in programma alle ore 15.

Le sue condizioni appaiono in miglioramento, inoltre lo stesso calciatore in un'intervista a 'Tuttosport' ha lanciato segnali rassicuranti al popolo rossoblù.