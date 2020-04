Quando Pedro disse a Cristiano Ronaldo: "Io sono un campione del mondo, tu?"

Durante il novembre del 2010, in quel famoso Barcellona-Real 5-0, Pedro disse a Ronaldo: "Io sono un campione del mondo, tu?".

Ricordete sicuramente la famosa 'Manita' del ai danni del nel novembre del 2010, durante il primo Clasico giocato da Mourinho alla guida delle Merengues.

Un cinque a zero che passò alla storia e che rimane ancora nella memoria di entrambe le tifoserie, ovviamente per motivi diversi. Ma molti non ricorderanno sicuramente un dialogo avuto tra Cristiano Ronaldo e Pedro.

L'attuale giocatore della , durante la partita, ebbe uno screzio con Pep Guardiola, e fu proprio in quel momento che alcuni giocatori del Barcellona, tra i quali Pedro, corsero verso il portoghese per spostarlo con le mani dalla zona di Guardiola. Ronaldo si girò verso Pedro e disse: "Tu chi sei?".

"Io sono un campione del mondo, tu?".

Secca la risposta dell'attaccante spagnolo, che rispose per le rime alla provocazione di Cristiano Ronaldo.