Quando ha vinto il Pallone d'Oro Baggio?

Baggio è stato nominato più volte per il Pallone d'Oro, dalla prima volta del 1990 all'ultima con la maglia del Brescia.

Il primo fu Sivori, grazie agli antenati del Bel Paese. Arrivò dunque Rivera, e quindi Paolo Rossi. L'ultimo è stato Cannavaro, prima del difensore Campione del Mondo 2006 a vincere il Pallone d'Oro, per quanto riguarda i giocatori italiani, fu probabilmente il più amato degli anni '90 e 2000, Roberto Baggio.

Baggio ha rappresentato l'Italia ai Mondiali, con la sue cadute e le sue rinascite, con il suo ruolo da ambasciatore italiano così dentro al calcio, ma allo stesso tempo così lontano da esso. Un fuoriclasse capace di portare nella sua dimora anche il Pallone d'Oro.

IN CHE ANNO BAGGIO HA VINTO IL PALLONE D'ORO

Nel 1993, Roberto Baggio conquista il suo primo e unico Pallone d'Oro. Grazie alla vittoria della Coppa UEFA con la maglia della Juventus e nonostante lo Scudetto mancato con i bianconeri, i giurati non hanno dubbi: è lui il più meritevole, capace di staccare Bergkamp di 59 punti (142 a 83).

LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO 1994

Roberto Baggio, 142 punti Dennis Bergkamp, 83 Eric Cantona, 34 Alen Boksic, 29 Michael Laudrup, 27 Franco Baresi, 24 Paolo Maldini, 19 Emil Kostadinov, 11 Stephane Chapuisat, 9 Ryan Giggs, 9

BAGGIO SECONDO AL PALLONE D'ORO

Dopo il trionfo del 1993 dovuto ai successi con la Juventus, un anno dopo Roberto Baggio finisce sul podio del Pallone d'Oro 1994 grazie al secondo posto al Mondiale brasiliano. Il rigore decisivo è un bivio per tantissime cose, tra cui il bis consecutivo nell'albo d'oro di France Football.

Lo sbaglia, l'Italia perde i Mondiali e Hristo Stoichkov, stella della Bulgaria quarta classificata e del Barcellona, batte Baggio (210 a 136 punti).

BAGGIO NOMINATO PER IL PALLONE D'ORO

Non solo il primo posto del 1993 e il secondo del 1994. Roby, Divin Codino, Baggio, ha ottenuto la nomination per il Pallone d'Oro in altre occasioni. La prima nel 1990, pochi mesi dopo il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Ottavo posto e otto voti. Nel 1995 vince lo Scudetto con i bianconeri senza brillare e dopo il trasferimento al Milan ottiene la 23esima posizione e cinque punti (come Yeboah e il compagno Boban).

Dopo Bologna e Inter, Baggio decide di sposare il Brescia, unica squadra a credere in lui: nel 2001 otterrà un'altra nomininaton al Pallone d'Oro, con un solo punto ottenuto.