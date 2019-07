Quando finisce il calciomercato estivo 2019?

Tutte le informazioni sulle tempistiche e la data di chiusura del calciomercato estivo 2019 in Italia e nel mondo.

Il calciomercato si appresta a vivere la sua fase più calda, quella in cui si concretizzeranno tante delle operazioni impostate durante i mesi estivi. Una corsa contro il tempo per chiudere acquisti e cessioni necessari per affrontare la stagione 2019/2020.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO IN ITALIA?

Fino a quando ci sarà tempo per definire operazioni in entrata e in uscita? In questa pagina tutte le informazioni sulla data di chiusura del calciomercato, in e all'estero.

Il calciomercato estivo 2019 in Italia si chiuderà lunedì 2 settembre. Non è ancora stato annunciato l'orario preciso entro il quale dovranno essere ultimate tutte le operazioni di mercato: sulla scia delle ultime sessioni, è possibile ipotizzare che sarà fissato nel tardo pomeriggio (ore 19/20).

A differenza della scorsa stagione, quando la scadenza delle trattative venne anticipata prima dell'inizio del campionato, quest'anno si è tornati ad una tempistica più consueta per l'Italia. La comincerà dunque con il mercato ancora aperto (in corrispondenza delle prime due giornate di campionato).

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO ALL'ESTERO?

Quasi tutte le nazioni principali sono allineate sulla stessa data di chiusura per il calciomercato: 2 settembre 2019. Non mancano però le eccezioni, anche molto importanti.