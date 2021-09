Si chiude la sesta giornata delle qualificazioni europee a Qatar 2022. Nel primo match di giornata finisce 1-1 Armenia-Liechtenstein.

Ultime gare per le nazionali europee impegnate in questa tornata di sfide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in programma in Qatar. Si chiude infatti ufficialmente il sesto turno.

Ad aprire la giornata è stata la partita che ha visto opposte due protagoniste del Gruppo J, ovvero Armenia e Liechtenstein. A Eravan è finita 1-1 con Noah Frick che all’80’ a pareggiato la rete siglata da Mkhitaryan nel recupero del primo tempo.

In virtù di questo risultato, l’Armenia sale a quota 11 dopo 6 partite, mentre per il Liechtenstein si tratta del primo pareggio dopo cinque sconfitte consecutive.

GRUPPO B

KOSOVO-SPAGNA ore 20.45

GRECIA-SVEZIA ore 20.45

GRUPPO C

IRLANDA DEL NORD-SVIZZERA ore 20.45

ITALIA-LITUANIA ore 20.45

GRUPPO E

BIELORUSSIA-BELGIO ore 20.45

GALLES-ESTONIA ore 20.45

GRUPPO I

UNGHERIA-ANDORRA ore 20.45

ALBANIA-SAN MARINO ore 20.45

POLONIA-INGHILTERRA ore 20.45

GRUPPO J

ARMENIA-LIECHTENSTEIN 1-1 [45+5' Mkhitaryan (A), 80’ Frick (L)]

MACEDONIA DEL NORD-ROMANIA ore 20.45

ISLANDA-GERMANIA ore 20.45