Qualificazioni Euro 2020, i risultati - Bene Croazia e Islanda

Croazia (goal di Perisic) e Islanda battono rispettivamente Galles e Albania, in serata oltre all'Italia in campo Belgio, Francia e Germania.

Dopo le gare giocate venerdì, altre Nazionali in campo per il sabato di qualificazioni ad Euro 2020. Spazio alle squadre inserite nel Gruppo C, E, H, I e J.

Sorridono ed , che battono rispettivamente ed Albania: per i croati, in goal l'interista Perisic. In serata, oltre all' , attesa per , e .

GRUPPO C

ESTONIA-IRLANDA DEL NORD ore 18

BIELORUSSIA-GERMANIA ore 20.45

GRUPPO E

CROAZIA-GALLES 2-1 [17' aut. Lawrence (C), 48' Perisic (C), 77' Brooks (G)]

AZERBAIJAN-NORVEGIA ore 18

GRUPPO H

ISLANDA-ALBANIA 1-0 [22' Gudmundsson]

MOLDOVA-ANDORRA ore 18

TURCHIA-FRANCIA ore 20.45

GRUPPO I

RUSSIA-SAN MARINO ore 18

BELGIO-KAZAKISTAN ore 20.45

SCOZIA-CIPRO ore 20.45

GRUPPO J

ARMENIA-LIECHTENSTEIN ore 18

FINLANDIA-BOSNIA ore 18

GRECIA-ITALIA ore 20.45