Qualificazioni Euro 2020, i risultati - Volano Spagna e Polonia, Ucraina travolgente

Spagna e Polonia a punteggio pieno nei Gruppi F e G, 5-0 dell’Ucraina alla Serbia. Vince la Repubblica Ceca con doppietta di Schick.

Riprende il cammino di qualificazione ad e lo fa con ben dodici gare. La riprende il discorso da dove era stato lasciato e travolgendo 4-1 le Isole Faroe sale a quota tre successi in altrettante gare e si porta a quota 9 nel Gruppo F, dove la prima inseguitrice è la (7 punti) che ha battuto con un comodo 3-0 Malta, mentre Norvegia e Romania (rispettivamente 2 e 4 punti) si bloccano sul 2-2.

Affermazione importante anche per l’ che infligge un 5-0 alla (1 punto in due gare) e si porta in testa al Gruppo B con 7 punti. Nell’altra gara del girone finisce 1-1 tra la Lituania ed il Lussemburgo secondo in classifica con 4 punti.

Primo successo per la che batte 2-1 la Bulgaria (doppietta di Schick) e si porta al secondo posto nel Gruppo A (4 punti) distanziata di due lunghezze dall’ capolista, mentre finisce 1-1 tra Montenegro e Kosovo.

Nel Gruppo D, secondo pareggio consecutivo per la che viene ripresa in extremis dall’ capolista a quota 7, mentre la Georgia conquista i primi tre punti superando 3-0 Gibilterra.

Nel Gruppo G infine, terza vittoria in altrettante gare per la che batte 1-0 la Macedonia del Nord grazie ad una rete di Piatek, con Israele (secondo a quota 7) che annienta la Lettonia con un 3-0 firmato Zahavi, e l’ che dopo due sconfitte risorge imponendosi 1-0 sulla Slovenia.

GRUPPO A

MONTENEGRO-KOSOVO 1-1 [24’ Rashica (K), 60 Mugosa (M)]

REPUBBLICA CECA-BULGARIA 2-1 [3’ Isa (B), 20’ Schick (R), 50’ Schick (R)]

GRUPPO B

UCRAINA-SERBIA 5-0 [26’ Tsygankov, 28’ Tsygankov, 46’ Konoplyanka, 59’ Yaremchuk, 75’ Konoplyanka]

LITUANIA-LUSSEMBURGO 1-1 [20’ Rodrigues (L), 74’ Novikovas (LI)]

GRUPPO D

DANIMARCA-IRLANDA 1-1 [76’ Hojbjerg (D), 85’ Duffy (I)]

GEORGIA-GIBILTERRA 3-0 [30’ Gvilia, 59’ Papunashvili, 76’ rig. Arveladze]

GRUPPO F

SVEZIA-MALTA 3-0 [2’ Quaison, 50’ Claesson, 81’ Isak]

NORVEGIA-ROMANIA 2-2 [56’ Elyounoussi (N), 70’ Odegaard (N), 77’ Keseru (R), 92’ Keseru (R)]

ISOLE FAROE-SPAGNA 1-4 [6’ Sergio Ramos (S), 19’ Navas (S), 30’ Olsen (I), 34’ aut. Gestsson (S), 71’ Gaya (S)]

GRUPPO G

LETTONIA-ISRAELE 0-3 [10’ Zahavi, 59’ Zahavi, 80’ Zahavi]

MACEDONIA DEL NORD-POLONIA 0-1 [47’ Piatek]

AUSTRIA-SLOVENIA 1-0 [74’ Burgstaller]