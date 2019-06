Grecia-Italia 0-3: terza vittoria consecutiva, Mancini esulta

Barella, Insigne e Bonucci stendono la Grecia. Ad Atene non c'è mai partita e la Nazionale di Mancini raggiunge già quota 9 punti nel girone.

La Nazionale prosegue a punteggio pieno il suo cammino verso . Nove punti e terza vittoria in altrettante partite. Battuta la Grecia, senza storia, nel giro di nove minuti nella prima frazione: decisivi Barella, Insigne e Bonucci.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L' parte subito a mille anche ad Atene, come d'altronde ci aveva già fatto vedere nelle prime due partite del girone di qualificazione ad Euro 2020. La selezione di Roberto Mancini gioca bene, si trova a memoria e schiaccia la Grecia nella sua metà campo, lasciando ai padroni di casa solo qualche contropiede.

Il primo goal arriva presto, al 23', e lo segna Barella con un tiro semplice da dentro l'area di rigore, dopo una azione di tecnica e di velocità di Andrea Belotti.

Barella apre lo squarcio e la Nazionale trova in modo ravvicinato sia il secondo che il terzo goal: al 30' Insigne si esibisce nel suo classico tiro a giro di destro sul secondo palo; tre minuti dopo uno schema perfetto su calcio d'angolo libera in area Bonucci, che batte ancora Barkas.

L'Italia surclassa la Grecia già dopo 45 minuti e va anche oltre le più rosee aspettative. Il secondo tempo è semplice amministrazione o quasi, per la Nazionale.

Sirigu salva al 68' su una botta dal limite di Fortounis, confermando l'ottimo momento di forma. Dalla panchina per l'Italia entrano De Sciglio, Pellegrini e Bernardeschi. Non incidono più di tanto, in una fase di partita con ritmi più blandi.

Gli Azzurri si limitano a tanto possesso palla, sciupano una grande occasione con Federico Chiesa, ma portano a casa una fondamentale vittoria, in una trasferta non facile come questa di Atene.