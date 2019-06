Gironi Qualificazioni Euro 2020: calendario, risultati e classifiche

Calendario, risultati e classifiche dei gironi di qualificazione all'Europeo 2020.

Le qualificazioni ad cominciano a marzo 2019 e si chiuderanno ad aprile 2020 con la fase dei playoff legati alla Uefa . I gironi termineranno invece nel prossimo mese di novembre. Al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni raggruppamento saranno ammesse alla fase finale di Euro 2020. Gli ultimi quattro posti saranno invece assegnati attraverso i playoff.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Euro 2020 durerà dal 12 giugno al 12 luglio 2020 e sarà la prima edizione di campionato europeo itinerante: la competizione non sarà ospitata da una singola nazione, ma si svolgerà in 12 sedi diverse in altrettante nazioni del nostro continente. Per l' è stata scelta , che ospiterà quattro partite: la gara inaugurale, altre due sfide della fase a gironi e un quarto di finale.

L'Italia è stata inserita nel girone di qualificazione con , Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. Per qualificarsi alla fase finale di Euro 2020, gli azzurri dovranno vincere il raggruppamento oppure piazzarsi al secondo posto. Il sorteggio dei gironi di Euro 2020 si terrà a Bucarest il 30 novembre 2019.

GRUPPO A

CLASSIFICA

6 punti 3 punti Kosovo 2 punti Bulgaria 2 punti Montenegro punti

CALENDARIO E RISULTATI

22 mar | Bulgaria-Montenegro 1-1

22 mar | Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0

25 mar | Kosovo-Bulgaria 1-1

25 mar | Montenegro-Inghilterra 1-5

7 giu | Repubblica Ceca-Bulgaria 2-1

7 giu | Montenegro-Kosovo 1-1

10 giu | Bulgaria-Kosovo ore 20:45

10 giu | Repubblica Ceca-Montenegro ore 20:45

7 set | Kosovo-Repubblica Ceca ore 20:45

7 set | Inghilterra-Bulgaria ore 18.00

10 set | Inghilterra-Kosovo ore 20:45

10 set | Montenegro-Repubblica Ceca ore 20:45

11 ott | Repubblica Ceca-Inghilterra ore 20:45

11 ott | Montenegro-Bulgaria ore 20:45

14 ott | Bulgaria-Inghilterra ore 20:45

14 ott | Kosovo-Montenegro ore 18.00

14 nov | Repubblica-Kosovo ore 20:45

14 nov | Inghilterra-Montenegro ore 20:45

17 nov | Bulgaria-Repubblica Ceca ore 18.00

17 nov | Kosovo-Inghilterra ore 18.00

GRUPPO B

CLASSIFICA

7 punti Lussemburgo 4 punti 2 punti Lituania 1 punto 1 punto

CALENDARIO E RISULTATI

22 mar | Lussemburgo-Lituania 2-1

22 mar | Portogallo-Ucraina 0-0

25 mar | Lussemburgo-Ucraina 1-2

25 mar | Portogallo-Serbia 1-1

7 giu | Lituania-Lussemburgo 1-1

7 giu | Ucraina-Serbia 5-0

10 giu | Serbia-Lituania ore 20:45

10 giu | Ucraina-Lussemburgo ore 20:45

7 set | Lituania-Ucraina ore 18.00

7 set | Serbia-Portogallo ore 20:45

10 set | Lituania-Portogallo ore 20:45

10 set | Lussemburgo-Serbia ore 20:45

11 ott | Portogallo-Lussemburgo ore 20:45

11 ott | Ucraina-Lituania ore 20:45

14 ott | Lituania-Serbia ore 20:45

14 ott | Ucraina-Portogallo ore 18.00

14 nov | Portogallo-Lituania ore 20:45

14 nov | Serbia-Lussemburgo ore 20:45

17 nov | Lussemburgo-Portogallo ore 15.00

17 nov | Serbia-Ucraina ore 15.00

GRUPPO C

CLASSIFICA

6 punti 3 punti 3 punti Estonia 0 punti Bielorussia 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

21 mar | Olanda-Bielorussia 4-0

21 mar | del Nord-Estonia 2-0

24 mar | Olanda-Germania 2-3

24 mar | Irlanda del Nord-Bielorussia 2-1

8 giu | Estonia-Irlanda del Nord ore 18.00

8 giu | Bielorossia-Germania 20:45

11giu | Bielorussia-Irlanda del Nord ore 20:45

11 giu | Germania-Estonia ore 20:45

6 set | Estonia-Bielorussia ore 20:45

6 set | Germania-Olanda ore 18.00

9 set | Estonia-Olanda ore 20:45

9 set | Irlanda del Nord-Germania ore 20:45

10 ott | Repubblica Ceca-Inghilterra ore 20:45

10 ott | Montenegro-Bulgaria ore 20:45

13 ott | Bielorussia-Olanda ore 18.00

13 ott | Estonia-Germania ore 20:45

16 nov | Germania-Bielorussia ore 20:45

16 nov | Irlanda del Nord-Olanda ore 20:45

19 nov | Germania-Irlanda del Nord ore 20:45

19 nov | Olanda-Estonia ore 20:45

GRUPPO D

CLASSIFICA

Irlanda 7 punti 4 punti Georgia 3 punti 2 punti Gibilterra 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

23 mar | Georgia-Svizzera 0-2

23 mar | Gibilterra-Irlanda 0-1

26 mar | Irlanda-Georgia 1-0

26 mar | Svizzera-Danimarca 3-3

7 giu | Georgia-Gibilterra 3-0

7 giu | Danimarca-Irlanda 1-1

10 giu | Danimarca-Georgia ore 20:45

10 giu | Irlanda-Gibilterra ore 20:45

5 set | Gibilterra-Danimarca ore 20:45

5 set | Irlanda-Svizzera ore 20:45

8 set | Georgia-Danimarca ore 18.00

8 set | Irlanda-Svizzera ore 18.00

12 ott | Georgia-Irlanda ore 15.00

12 ott | Danimarca-Svizzera ore 18.00

15 ott | Gibilterra-Goergia ore 20:45

15 ott | Svizzera-Irlanda ore 20:45

15 nov | Danimarca-Gibilterra ore 20:45

15 nov | Svizzera-Georgia ore 20:45

18 nov | Gibilterra-Svizzera ore 20:45

18 nov | Irlanda-Danimarca ore 20:45

GRUPPO E

CLASSIFICA

Slovacchia 3 punti 3 punti Ungheria 3 punti 3 punti Azerbaigian 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

21mar | Croazia-Azerbaigian 2-1

21 mar | Slovacchia-Ungheria 2-0

24 mar | Galles-Slovacchia 1-0

24 mar | Ungheria-Croazia 2-1

8 giu | Croazia-Galles ore 20:45

8 giu | Azerbaigian-Ungheria ore 18.00

11 giu | Azerbaigian-Slovacchia ore 18.00

11 giu | Ungheria-Galles ore 20:45

6 set | Slovacchia-Croazia ore 20:45

6 set | Galles-Azerbaigian ore 20:45

9 set | Azerbaigian-Croazia ore 18.00

9 set | Ungheria-Slovacchia ore 20:45

10 ott | Croazia-Ungheria ore 20:45

10 ott | Slovacchia-Galles ore 20:45

13 ott | Ungheria-Azerbaigian ore 18.00

13 ott | Galles-Croazia ore 20:45

16 nov | Azerbaigian-Galles ore 18.00

16 nov | Croazia-Slovacchia ore 20:45

19 nov | Slovacchia-Azerbaigian ore 20:45

19 nov | Galles-Ungheria ore 20:45

GRUPPO F

CLASSIFICA

9 punti 7 punti Romania 4 punti Malta 3 punti Norvegia 2 punti Far Oer 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

23 mar | Malta-Far Oer 2-1

23 mar | Svezia-Romania 2-1

23 mar | Spagna-Norvegia 2-1

26 mar | Malta-Spagna 0-2

26 mar | Norvegia-Svezia 3-3

26 mar | Romania-Far Oer 4-1

7 giu | Far Oer-Spagna 1-4

7 giu | Norvegia-Romania 2-2

7 giu | Svezia-Malta 3-0

10 giu | Far Oer-Norvegia ore 20:45

10 giu | Malta-Romania ore 20:45

10 giu | Spagna-Svezia ore 20:45

5 set | Far Oer-Svezia ore 20:45

5 set | Norvegia-Malta ore 20:45

5 set | Romania-Spagna ore 20:45

8 set | Spagna-Far Oer ore 18.00

8 set | Romania-Malta ore 18.00

8 set Svezia-Norvegia ore 20:45

12 ott | Far Oer-Romania ore 18.00

12 ott | Malta-Svezia ore 20:45

12 ott | Norvegia-Spagna ore 20:45

15 ott | Far Oer-Malta ore 20:45

15 ott | Romania-Norvegia ore 20:45

15 ott | Svezia-Spagna ore 20:45

15 nov | Norvegia-Far Oer ore 20:45

15 nov | Romania-Svezia ore 20:45

15 nov | Spagna-Malta ore 20:45

18 nov | Malta-Norvegia ore 20:45

18 nov | Spagna-Romania ore 20:45

18 nov | Svezia-Far Oer ore 20:45

GRUPPO G

CLASSIFICA

9 punti Israele 7 punti Macedonia del Nord 4 punti 3 punti Slovenia 2 punti Lettonia 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

21 mar | Austria-Polonia 0-1

21 mar | Macedonia-Lettonia 3-1

21 mar | Israele-Slovenia 1-1

24 mar | Israele-Austria 4-2

24 mar | Polonia-Lettonia 2-0

24 mar | Slovenia-Macedonia 1-1

7 giu | Austria-Slovenia 1-0

7 giu | Macedonia-Polonia 0-1

7 giu | Lettonia-Israele 0-3

10 giu | Macedonia-Austria ore 20:45

10 giu | Lettonia-Slovenia ore 20:45

10 giu | Polonia-Israele ore 20:45

5 set | Israele-Macedonia ore 20:45

6 set | Austria-Lettonia ore 20:45

6 set | Slovenia-Polonia ore 20:45

9 set | Lettonia-Macedonia ore 20:45

9 set | Polonia-Austria ore 20:45

9 set | Slovenia-Israele ore 20:45

10 ott | Austria-Israele ore 20:45

10 ott | Macedonia-Slvoenia ore 20:45

10 ott | Lettonia-Polonia ore 20:45

13 ott | Polonia-Macedonia ore 20:45

13 ott | Slovenia-Austria ore 20:45

15 ott | Israele-Lettonia ore 20:45

16 nov | Slovenia-Lettonia ore 18.00

16 nov | Austria-Macedonia ore 20:45

16 nov | Israele-Polonia ore 20:45

19 nov | Macedonia-Israele ore 20:45

19 nov | Lettonia-Austria ore 20:45

19 nov | Polonia-Slovenia ore 20:45

GRUPPO H

CLASSIFICA

6 punti 6 punti 3 punti Albania 3 punti Moldavia 0 punti Andorra 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

22 mar | Albania-Turchia 0-2

22 mar | Andorra-Islanda 0-2

22 mar | Moldavia-Francia 1-4

25 mar | Turchia-Moldavia 4-0

25 mar | Andorra-Albania 0-3

25 mar | Francia-Islanda 4-0

8 giu | Islanda-Albania ore 15.00

8 giu | Moldavia-Andorra ore 18.00

8 giu | Turchia-Francia ore 20:45

11 giu | Albania-Moldavia ore 20:45

11 giu | Andorra-Francia ore 20:45

11 giu | Islanda-Turchia ore 20:45

7 set | Islanda-Moldavia ore 18.00

7 set | Francia-Albania ore 20:45

7 set | Turchia-Andorra ore 20:45

10 set | Albania-Islanda ore 20:45

10 set | Francia-Andorra ore 20:45

10 set Moldavia-Turchia ore 20:45

11 ott | Andorra-Moldavia ore 20:45

11 ott | Islanda-Francia ore 20:45

11 ott | Turchia-Albania ore 20:45

14 ott | Francia-Turchia ore 18.00

14 ott | Islanda-Andorra ore 20:45

14 ott | Moldavia-Albania ore 20:45

14 nov | Turchia-Islanda ore 18.00

14 nov | Albania-Andorra ore 20:45

14 nov | Francia-Moldavia ore 20:45

17 nov | Albania-Francia ore 20:45

17 nov | Andorra-Turchia ore 20:45

17 nov | Moldavia-Islanda ore 20:45

GRUPPO I

CLASSIFICA

6 punti Cipro 3 punti 3 punti Kazakistan 3 punti 3 punti San Marino 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

21 mar | Kazakistan-Scozia 3-0

21 mar | Belgio-Russia 3-1

21 mar | Cipro-San Marino 5-0

24 mar | Kazakistan-Russia 0-4

24 mar | San Marino-Scozia ore 0-2

24 mar | Cipro-Belgio 0-2

8 giu | Russia-San Marino ore 18.00

8 giu | Belgio-Kazakistan ore 20.45

8 giu | Scozia-Cipro ore 20.45

11 giu | Kazakistan-San Marino ore 16.00

11 giu | Belgio-Scozia ore 20.45

11 giu | Russia-Cipro ore 20.45

6 set | Cipro-Kazakistan ore 20.45

6 set | San Marino-Belgio ore 20.45

6 set | Scozia-Russia ore 20.45

9 set | Russia-Kazakistan ore 20.45

9 set | San Marino-Cipro ore 20.45

9 set | Scozia-Belgio ore 20.45

10 ott | Kazakistan-Cipro ore 16.00

10 ott | Belgio-San Marino ore 20.45

10 ott | Russia-Scozia ore 20.45

13 ott |Kazakistan-Belgio ore 15.00

13 ott | Cipro-Russia ore 20.45

13 ott | Scozia-San Marino ore 18.00

16 nov | Cipro-Scozia ore 15.00

16 nov | Russia-Belgio ore 18.00

16 nov | San Marino-Kazakistan ore 18.00

19 nov | Belgio-Cipro ore 20.45

19 nov | San Marino-Russia ore 20.45

19 nov | Scozia-Kazakistan ore 20.45

GRUPPO J

CLASSIFICA

Italia 6 punti Bosnia ed Erzegovina 4 punti Grecia 4 punti Finlandia 3 punti Armenia 0 punti Liechtenstein 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

23 mar | Bosnia ed Erzegovina-Armenia 2-1

23 mar | Italia-Finlandia 2-0

23 mar | Liechtenstein-Grecia 0-2

26 mar | Armenia-Finlandia 0-2

26 mar | Bosnia ed Erzegovina-Grecia 2-2

26 mar | Italia-Liechtenstein 6-0

8 giu | Armenia-Liechtenstein ore 18.00

8 giu | Finlandia-Bosnia ed Erzegovina ore 18.00

8 giu | Grecia-Italia ore 20:45

11 giu | Grecia-Armenia ore 20:45

11 giu | Italia-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45

11 giu | Liechteinstein-Finlandia ore 20:45

5 set | Armenia-Italia ore 18.00

5 set | Bosnia ed Erzegovina-Liechteinstein ore 20:45

5 set | Finlandia-Grecia ore 20:45

8 set | Armenia-Bosnia ed Erzegovina ore 18.00

8 set | Finlandia-Italia ore 20:45

8 set | Grecia-Liechteinstein ore 20:45

12 ott | Bosnia ed Erzegovina-Finlandia ore 18.00

12 ott | Italia-Grecia ore 20:45

12 ott | Liechtenstein-Armenia ore 20:45

15 ott | Finlandia-Armenia ore 18.00

15 ott | Grecia-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45

15 ott | Liechtenstein-Italia ore 20:45

15 nov | Armenia-Grecia ore 18.00

15 nov | Finlandia-Liechteinstein ore 18.00

15 nov | Bosnia ed Erzegovina-Italia ore 20:45

18 nov | Grecia-Finlandia ore 20:45

18 nov | Italia-Armenia ore 20:45

18 nov | Liechtenstein-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45