Prima qualificata all'Europeo 2020: il Belgio stacca il biglietto

Grazie al successo su San Marino, il Belgio di Martinez vola all'Europeo 2020 da capolista del ranking FIFA.

Nel calcio nulla è impossibile, ma questa volta l'eventualità sembrava veramente tale. San Marino a casa per tentare l'impresa delle imprese, fantascientifica, considerando che la piccolissima Nazionale di Serravalle non vince da 15 anni e ha pareggiato l'ultima volta nel 2014. Tutto come previsto, larghissima vittoria belga (9-0) e qualificazione all'Europeo 2020.

E' dunque la Nazionale di Martinez la prima qualificata all'Europeo 2020, che come noto si terrà in diverse città continentali il prossimo anno. Nazionale numero uno del ranking FIFA mondiale, la rappresentativa che può contare su Courtois, De Bruyne e compagnia, stacca per prima il biglietto d'oro.

Inserita in un girone la cui unica insidia sembrava derivare dalla , di fatto seconda in classifica ad un passo dall'accedere anch'essa al torneo 2020, il Belgio non ha deluso le aspettative ottenendo sette vittorie su sette, subendo straordinariamente una sola rete, nel primo match contro i russi.

Da lì in avanti potenza di fuoco al massimo e muro solido in difesa per approdare all'Europeo ed essere la favorita numero uno per la vittoria finale insieme a e , due squadre non ancora qualificate ma già pronte a lottare per il traguardo più prestigioso.

Il Belgio è reduce dal terzo posto al Mondiale 2018 e conta di alzare ancora l'asticella, sfruttando una generazione d'oro che ha in Hazard il più grande talento, ma un undici a ben vedere letale praticamente in ogni posizione. Capace di tenere fuori non solo dai titolari Nainggolan, ma anche dai convocati.

Nel 1980 il Belgio ha ottenuto il più grande risultato della sua storia all'Europeo, arrivando seconda, battuta in finale dalla Germania Ovest. Nel '72 invece il gradino più basso del podio, dopo aver superato nella finalina l'Ungheria proprio in quel di Bruxelles.