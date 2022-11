Qatar 2022, quanto durano i Mondiali?

Qatar teatro di questa nuova edizione dei Mondiali: ma quanto dura la competizione per nazionali più importante?

Tra le squadre partecipanti non è presente l'Italia per la seconda volta consecutiva, ma il fascino dei Mondiali resta comunque intatto ed è capace di attirare a sé milioni di tifosi, impazienti di assistere al torneo globale per antonomasia dopo oltre quattro anni di attesa.

Questa edizione, di scena in Qatar, ha tutte le carte in regola per entrare dritta nella storia tra quelle maggiormente emozionanti e ricche di colpi di scena: ma quanto durano, effettivamente, i Mondiali 2022?

QUANTO DURA QATAR 2022?

Qatar 2022 ha una durata di 28 giorni: si va dal primo match tra Qatar ed Ecuador (vinto dai sudamericani) del 20 novembre alla finalissima che decreterà la squadra campione del mondo, in programma il 18 dicembre alle ore 16 italiane in quel di Lusail.

QATAR 2022: LE DATE

Fase a gironi: dal 20 novembre al 2 dicembre

Ottavi di finale: dal 3 dicembre al 6 dicembre

Quarti di finale: 9 e 10 dicembre

Semifinali: 13 e 14 dicembre

Finale 3°/4° posto: 17 dicembre

Finale 1°/2° posto: 18 dicembre

Si gioca senza pause fino al 6 dicembre, poi riposo di due giorni e via ai quarti di finale, separati dalle semifinali da altre 72 ore di stop; in seguito altro stacco di tre giorni fino alla finalina, in programma 24 ore prima della finalissima.