Il Pumas fa sul serio per Dani Alves: presentata un'offerta all'ex Juve

Si infiamma la corsa all'ex terzino della Juventus: il club messicano ha presentato una proposta al 39enne e sfida l'Athletico Paranaense.

Il futuro di Dani Alves potrebbe essere in Messico. Il terzino brasiliano, reduce dalla seconda esperienza con la maglia del Barcellona, è finito nel mirino del Pumas.

Secondo quanto appreso da GOAL, il club messicano ha presentato un'offerta ufficiale all'ex Juventus con un contratto fino al 30 giugno 2023.

Al momento, la proposta non convince Dani Alves, che preferirebbe continuare la carriera in Brasile o in un campionato europeo per essere valutato dal commissario tecnico della 'Selecao' Tite in vista del Mondiale in Qatar, in programma tra novembre e dicembre 2022.

Dopo l'addio al Barcellona, il 39enne ha attirato l'attenzione di Pumas e due club brasiliano, l'Athletico Paranaense e il Fluminense.

In patria è l'Athletico Paranaense ad essere in vantaggio nella corsa a Dani Alves. Il presidente Mario Celso Petraglia sta trattando direttamente col calciatore per provare a mettere a segno il secondo colpo dopo il ritorno di Fernandinho dal Manchester City.

Il Fluminense, invece, punta sul fattore Fernando Diniz, tecnico con cui l'ex Juve ha lavorato ai tempi del San Paolo.

Il 39enne ha totalizzato un goal e quattro assist in 17 presenze con la maglia del Barcellona. Ora per Dani Alves è tempo di scegliere la nuova destinazione e inizia un'altra avventura.

Di Thiago Fernandes