Puma nuovo partner tecnico della Serie A: fornirà i palloni dalla prossima stagione

Il pallone della Serie A - e delle altre competizioni organizzate dalla Lega - è pronto a rifarsi il look: a partire dalla stagione 2022/23 sarà la volta di un nuovo partner tecnico.

Come annunciato con questo comunicato, i palloni saranno forniti da Puma e non più da Nike: siglato un accordo a lungo termine, che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio.

.@PUMA diventa il partner tecnico ufficiale di Serie A a partire dalla stagione 2022/23 e sarà il fornitore del pallone ufficiale di tutte le gare delle competizioni di Lega Serie A.@pumafootball #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) March 7, 2022

"L'azienda sportiva globale PUMA e la Lega Serie A hanno annunciato oggi una nuova partnership a lungo termine. PUMA diventa il partner tecnico ufficiale della Lega dall'inizio della stagione calcistica 2022/23 e sarà il fornitore ufficiale di palloni per tutte le partite della Serie A TIM, delle competizioni Primavera 1 TIMVISION, della Coppa Italia Frecciarossa, della Supercoppa Frecciarossa e della eSerie A TIM".

La partnership con Puma - che inoltre collabora già con la Liga in Spagna - è stata accolta con piacere dall'amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo.

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership - si legge sul sito della Lega Serie A - . Il legame con un brand di assoluto livello internazionale come PUMA dimostra l'importanza e il riconoscimento della Lega Serie A a livello globale ed offre una grandissima visibilità al nostro brand. Con la scelta di PUMA garantiremo sia i più elevati standard tecnici per tutte le nostre competizioni, sia uno stile in linea con i trend della moda delle generazioni più giovani. Questo accordo garantisce inoltre la continuità nelle operazioni di marketing centralizzato della Lega Serie A e conferma la volontà delle Società di lavorare tutte insieme per la valorizzazione del nostro prodotto”.