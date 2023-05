Contrattempo per l'Inter: pullman bloccato dai tifosi all'arrivo a San Siro

Il bus dell'Inter, all'arrivo a San Siro, ha rallentato il proprio tragitto a causa della presenza dei tanti tifosi in strada.

Un fuoriprogramma inatteso. Anzi, guardando l'entusiasmo contagioso pre-derby, qualcosa che forse poteva essere immaginato.

A farne le spese è stata l'Inter, vittima di un ritardo dovuto alla presenza di migliaia di tifosi assiepati lungo le vie d'accesso a San Siro: il pullman della squadra nerazzurra, impegnato a raggiungere lo stadio, ha subito un contrattempo a causa dell'impossibilità nel percorrere regolarmente il tragitto ricolmo di gente.

La polizia, per evitare ulteriori imprevisti, col passare dei minuti ha creato cordoni utili a liberare la strada che conduceva il bus a San Siro per consentire all'autista di far giungere a destinazione i ragazzi di Simone Inzaghi, portando i tantissimi tifosi a creare due ali di folla in mezzo alle quali far transitare il veicolo.

Alla fine, nonostante la tabella di marcia non sia stata totalmente rispettata, l'Inter è riuscita a fare capolino presso l'impianto in cui si deciderà chi, tra i nerazzurri e il Milan, volerà in finale di Champions.