Pulgar alla Fiorentina è ufficiale: al Bologna una decina di milioni

Erick Pulgar è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina: cessione definitiva per il Bologna.

Erick Pulgar cambia squadra ma non campionato: finita l'avventura al , il centrocampista cileno passa ufficialmente alla del nuovo patron Rocco Commisso.

Operazione da 10 milioni più una percentuale sulla futura rivendita: sul giocatore pendeva una clausola rescissoria da 12 milioni, due in più quindi della cifra sborsata dai viola per acquistarlo.

La presentazione alla stampa avverrà nella giornata di oggi, come annunciato dalla società toscana sul suo sito ufficiale.

"La presentazione di Erick Pulgar, nuovo calciatore viola, avverrà oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 13 all'interno della Sala Stampa 'Manuela Righini' dello Stadio Artemio Franchi".

Pulgar dice addio al Bologna dopo quattro stagioni in crescendo: l'ultima è stata una delle migliori della carriera, con sei reti messe a segno in campionato. Bottino importante anche in ottica fantacalcio, essendo uno dei più ambiti per l'abilità nel calciare rigori e punizioni.