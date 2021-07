PSG, è il giorno di Sergio Ramos: visite mediche e firma

Sergio Ramos a Parigi per sottoporsi alle visite mediche con il PSG: per l'ex capitano del Real Madrid è pronto un contratto biennale.

Sergio Ramos-Paris Saint-Germain , finalmente ci siamo! Il difensore spagnolo in giornata è atteso a Parigi. Nelle prossime ore, l'ex capitano del Real Madrid sosterrà le visite mediche di rito con il club parigino prima di firmare il contratto che lo legherà alla socità di Al Khelaifi per i prossimi due anni.

Un nuovo capitolo per Sergio Ramos, che ha lasciato il Real Madrid dopo 16 anni e 22 trofei conquistati. Arrivato all'età di 19 anni dal Siviglia, il 35enne ha salutato i 'Blancos' in lacrime attraverso una conferenza stampa in cui ha ripercorso attraverso un video emozionante i momenti più belli con la maglia delle 'Merengues'.

Altro colpaccio - dopo i vari Donnarumma , Wijnaldum e Hakimi - del Paris Saint-Germain, che continua ad allestire un 'Dream Team' con l'obiettivo di conquistare la prossima Champions League dopo la finale persa nel 2020 contro il Bayern Monaco e l'eliminazione in semifinale per mano del Manchester City nel 2021.