Il PSG su Sancho: 140 milioni per superare il Manchester United

Era diventato obiettivo primario del Manchester United, ma ora per Jadon Sancho c'è anche il PSG: pronti 140 milioni per il talento inglese.

4 goal e 8 assist in stagione, con una velata insoddisfazione. Jadon Sancho sta trascinando il con i numeri, ma le sue prestazioni in questo 2019/20 non sono state per continuità pari a quelle dell'anno scorso. E il malcontento sembra crescere dentro il talento classe 2000. Le estimatrici non mancano: l'ultima ad aggiungersi alla lista è il .

Il nome di Sancho è stato accostato con grande frequenza al Manchester United, che ne ha fatto un obiettivo primario addirittura per il mercato di gennaio. I media tedeschi hanno affermato che il Dortmund sarà irrremovibile sul prezzo: per strappare il 19enne ai gialloneri ci vorranno 140 milioni di euro.

#PSG have made Jadon Sancho their top transfer target handing Man Utd boss Ole Gunnar Solskjaer a blow #MUFC https://t.co/CsfdPT4yY2 pic.twitter.com/eL9ZfkkCxn — Express Sport (@DExpress_Sport) November 16, 2019

I piani dei Red Devils trovano però un ostacolo non facile da aggirare. Come racconta il 'Sunday Express', ora sul giocatore ci sarebbe anche il PSG, economicamente in grado di portare concorrenza allo United.

Dietro all'interesse per Sancho dei campioni di c'è soprattutto il grosso punto di domanda legato al futuro di Neymar. Già in estate il brasiliano voleva tornare al , poi l'operazione è naufragata. C'è però possibilità che la chance si ripresenti l'estate prossima e il PSG vorrà farsi trovare pronto.

Con il riscatto di Icardi ancora da valutare (anche se i numeri stanno con l'argentino) lo sceicco Al-Khelaifi potrebbe investire i soldi ricavati dalla cessione del brasiliano anche su Sancho. L'ultimo mese al BVB è stato complicato: prima una multa e un'esclusione per un ritardo al ritorno dalla nazionale, poi la sostituzione per scelta tecnica al 36'. Ora su di lui c'è anche il PSG.