PSG-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PSG-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Real Madrid

Data: 15 febbraio 2022

15 febbraio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 satellite)

Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 satellite) Streaming: Mediaset Play, sportmediaset.it, SkyGo, NOW

Il PSG di Mauricio Pochettino e il Real Madrid di Carlo Ancelotti si ritrovano di fronte, una contro l'altra, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una super sfida che accoppia due delle potenziali vincitrici della competizione: una tra i francesi e gli spagnoli, dunque, sarà inevitabilmente destinata all'eliminazione ancor prima dei quarti di finale.

Il PSG ha superato abbastanza agevolmente la fase a gironi, chiudendo però al secondo posto dietro al Manchester City capolista e lasciandosi alle spalle Lipsia e Bruges. Proprio in virtù della seconda posizione ottenuta nel raggruppamento, la capolista della Ligue 1 è stata abbinata a una delle prime classificate, in questo caso il Real.

Lo stesso Real Madrid ha invece chiuso al primo posto il proprio girone, vincendo entrambi gli scontri diretti con l'Inter, arrivata seconda. Eliminati invece gli ucraini dello Shakhtar e i moldavi dello Sheriff. Proprio come il PSG, la formazione di Ancelotti sta comandando la Liga.

Qui potrete trovare tutte le informazioni sul big match PSG-Real Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO PSG-REAL MADRID

PSG-Real Madrid si giocherà nella serata di martedì 15 febbraio 2022 al Parco dei Principi di Parigi. La gara tra la formazione francese e quella spagnola è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE PSG-REAL MADRID IN TV

PSG-Real Madrid sarà visibile in diretta tv e in chiaro, senza bisogno di avere un abbonamento, su Mediaset, e in particolare su Canale 5.

L'alternativa, per i possessori di un abbonamento a Sky Sport, è quella di seguire PSG-Real Madrid in diretta tv sul satellite, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul numero 252 del satellite.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Al momento non sono ancora stati annunciati i telecronisti di PSG-Real Madrid per Canale 5 e Sky Sport.

PSG-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

PSG-Real Madrid sarà visibile in diretta streaming su Mediaset Play - accedendo al sito della piattaforma o scaricando l'app - oppure sul sito di Sportmediaset.

Sarà possibile vedere PSG-Real Madrid in diretta streaming anche sull'app SkyGo, ma solo per gli abbonati a Sky, e sempre su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere a PSG-Real Madrid in diretta streaming è NOW, il servizio live e on demand di Sky grazie a cui si può godere del meglio della programmazione della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-REAL MADRID

Neymar è tornato da qualche giorno ad allenarsi con i compagni, ma non dovrebbe recuperare, certamente non per partire dall'inizio: spazio al tridente Di Maria-Messi-Mbappé. Solito dubbio in porta tra l'ex Navas (favorito) e Donnarumma. In difesa Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes, in mezzo al campo Danilo, Paredes e Verratti.

Forte dubbio Benzema nel Real Madrid: il francese ha problemi muscolari, ma potrebbe stringere i denti e posizionarsi regolarmente al centro dell'attacco, completato da Vinicius Junior e uno tra Rodrygo e Asensio. Out anche Mendy: sulla sinistra potrebbe giocare Marcelo, da tempo destinato all'addio, a meno che Ancelotti non voglia adattare Nacho.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti