Tensione in casa PSG, Mbappé su Neymar: "Quel clochard non me la passa"

Le telecamere hanno colto il labiale dell'attaccante francese rivolto al compagno di squadra brasiliano, facendo scoppiare un caso al PSG.

Non è certo il ruolo migliore del mondo, al momento, quello di Mauricio Pochettino, che si trova sì ad allenare una delle squadre più forti della storia (per giocatori singoli, il resto è ancora da dimostrare), ma che da diverse settimane è stato costretto ad affrontare i primi casi all'interno dello spogliatoio.

Innanzitutto quello relativo a Lionel Messi, che ha digerito poco la sostituzione in occasione della gara del PSG contro il Lione, e su cui l'allenatore argentino è dovuto intervenire precisando i problemi fisici accusati dalla "Pulce": tutto rientrato, apparentemente.

Quindi, negli scorsi giorni, il secondo caso: il Paris Saint-Germain ha vinto nuovamente, in Ligue 1, imponendosi contro il Montpellier nell'ultimo turno per 2-0. All'88' Pochettino ha sostituito Kylian Mbappé, facendo entrare Mauro Icardi, ed è lì che le telecamere hanno colto un episodio destinato a far discutere per giorni e giorni.

Ripreso da "Canal +", l'attaccante francese si è rivolto a Gueye, suo vicino di posto in panchina, puntando il dito verso l'attacco del PSG. Chiara la ricostruzione de "L'Equipe": il Campione del Mondo con la Francia se la sarebbe presa con Neymar.

"Quel clochard non mi passa la palla".

Questo, ricostruito, il labiale di Mbappé: dopo Messi, insomma, Pochettino si trova a dover gestire anche gli altri due componenti del tridente dei sogni dei parigini. In attesa della calma necessaria per vincere al di là delle individualità, obiettivo primario del PSG.