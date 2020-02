Il PSG pronto a coprire d'oro Mbappé: rinnovo a cifre mostruose

Pur di sventare l'assalto del Real Madrid a Kylian Mbappé, il PSG è disposto a farne il giocatore più pagato al mondo: pronti 50 milioni all'anno.

Non è un segreto che il abbia individuato in Kylian Mbappé il 'Galactico' predestinato del prossimo decennio.

L'infatuazione di Florentino Perez per il 21enne attaccante francese va di pari passo con le parole spese in passato per lui da Zinedine Zidane. "Sono innamorato di Mbappé da molto tempo", ha detto il tecnico delle Merengues, sollevando non poco fastidio in casa del .

E proprio il , secondo quanto svela 'AS', sarebbe disposto a mettere sul tavolo del giocatore un'offerta irrinunciabile pur di assicurarsene il rinnovo contrattuale, tale da portarlo al livello di stipendio di Ronaldo e Messi. Anzi di più.

Mbappé va a scadenza nel giugno 2022, una data pericolosamente vicina per un calciatore del suo livello ed età. Ed è chiaro che l'eventuale firma sul nuovo accordo dovrà arrivare - nell'ottica di Leonardo e della proprietà qatariota del club parigino - non più tardi di quest'anno.

L'offerta pronta per l'ex sarebbe tale da scoraggiare perfino un club dai mezzi faraonici come il Real: si parla di 50 milioni netti a stagione. Un bel salto dagli attuali 15, che per ora fanno di Mbappé il secondo giocatore più pagato della dopo Neymar. Per ora...