Polveriera PSG: Marquinhos in vendita dopo i commenti su Mbappé

Il club parigino ha reagito male alle dichiarazioni del capitano in relazione alla situazione del compagno di squadra.

Caos. Nel suo stato più assoluto. Questo è quanto ha trovato Luis Enrique una volta varcata la soglia dello spogliatoio del PSG.

Il tecnico spagnolo, individuato dalla proprietà qatariota come uomo giusto per guidare finalmente il team francese alla vittoria in Champions League, deve fare però i conti con uno spogliatoio e una società alla deriva.

Ad agitare le acque della Senna è la situazione di Kylian Mbappé, che ha fatto sapere di non voler estendere il suo contratto ed è corteggiato in maniera serrata da Real Madrid e club sauditi.

Ad aggiungere benzina sul fuoco che divampa negli uffici del club parigino sono state le dichiarazioni del capitano Marquinhos.

Qualche giorno fa, il difensore brasiliano ha espresso la sua semplice idea: gli piacerebbe continuare a giocare con Mbappé.

Parole non gradite dal boarding qatariota del PSG, che stando a quanto riferisce Sports Zone avrebbe addirittura deciso di metterlo in vendita