Champions League in chiaro: PSG-Juventus su Canale 5

La partita delle italiane della prima giornata della fase a gironi di Champions trasmessa in chiaro sarà PSG-Juve: diretta su Canale 5 alle 21.

Appuntamento previsto per martedì prossimo, 6 settembre, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00: PSG-Juve, sarà trasmessa su Canale 5.

Per quanto riguarda le altre partite che vedranno impegnate le nostre squadre nella prima tranche di impegni dei gironi 2022/2023, Salisburgo-Milan ed Inter-Bayern andranno in onda su Sky ed Infinity+, mentre Napoli-Liverpool sarà un'esclusiva Amazon Prime Video.

Di seguito, il quadro completo: