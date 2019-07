PSG-Inter 6-7 dcr: Longo allo scadere, i rigori sorridono ai nerazzurri

L'Inter vince l'International Super Cup: PSG sconfitto ai calci di rigore, di Kehrer e Longo le reti nei novanta minuti regolamentari.

L' si toglie la soddisfazione di vincere l'International Super Cup: merito del goal di Longo in pieno recupero e della lotteria dei rigori che non sorride al , beffato allo scadere.

Non passa nemmeno un minuto ed è Sarabia ad andare vicino al vantaggio dopo un pallone sanguinoso perso da Sensi: Handanovic blocca in due tempi. L'Inter, però, non sta a guardare: Areola attento sulle conclusioni di Brozovic ed Esposito, strepitoso sul tocco ravvicinato di Diallo che sfiora l'autorete.

Il gran caldo condiziona il ritmo, non altissimo: a rompere l'equilibrio, quasi a sorpresa, ci pensa Kehrer con una spizzata aerea arrivata su calcio di punizione di Sarabia. Esposito semina scompiglio nell'area parigina con le sue incursioni, senza riuscire a far male con la stoccata decisiva.

Areola è il grande protagonista dell'incontro: prima si oppone a Perisic, poi sventa la botta troppo centrale di Barella. Anche Handanovic ha il suo bel da fare: bella la parata sul tentativo di Sarabia, attento in uscita su Mbappé. Conte e Tuchel rivoluzionano le squadre con diversi cambi ed è proprio uno di questi, Longo, a siglare il pari all'ultimo secondo dei novanta minuti regolamentari con un destro piazzato che stavolta sorprende Areola.

Si va ai rigori: Handanovic ne para due ad Aouchiche e Zagre, Candreva colpisce la traversa con il cucchiaio. Il penalty decisivo lo segna Joao Mario.

IL TABELLINO

PSG-INTER 6-7 dcr (1-1)

Marcatori: 41' Kehrer (P), 94' Longo (I)

Sequenza calci di rigore: Cavani (P) goal, Ranocchia (I) goal, Jesé Rodriguez (P) goal, Gagliardini (I) goal, Diallo (P) goal, Colidio (I) goal, Aouchiche (P) parato, Agoumé (I) goal, Hemans Arday (P) goal, Candreva (I) sbagliato, Mbe Soh (P) goal, Longo (I) goal, Zagre (P) parato, Joao Mario (I) goal

PSG (4-4-2): Areola; Bernat (75' Hemans Arday), Kehrer (75' Bakker), Diallo, Kurzawa (75' Zagre); Meunier (75' Nsoki), Verratti (75' Kouassi), Herrera (75' Aouchiche), Sarabia (75' Jesé Rodriguez); Draxler (75' Mbe Soh), Mbappé (75' Cavani). All. Tuchel

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (83' Pirola), De Vrij (65' Ranocchia), Bastoni (65' Godin); D'Ambrosio (90' Agoumé), Barella (83' Joao Mario), Brozovic (65' Borja Valero), Sensi (65' Gagliardini), Dalbert (65' Candreva); Perisic (83' Colidio), Esposito (65' Longo). All. Conte

Arbitro: Fu Ming ( )

Ammoniti: Kurzawa (P)

Espulsi: nessuno