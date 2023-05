PSG a caccia di un esterno d'attacco: Bernardo Silva è la priorità

Alla ricerca di un esterno destro, Luis Campos ha fatto di Bernardo Silva una priorità nel ruolo. Come già l'anno scorso.

Più che un semplice rumor, una vera e propria priorità. Tra qualche settimana si aprirà il mercato estivo che, per il PSG, dovrebbe essere piuttosto frenetico. Tra fine prestiti, possibili partenze e arrivi, l'estate a Parigi si preannuncia molto calda.

Luis Campos non conosce ancora l'esatto margine di manovra, ma le posizioni in cui rinforzare la rosa sono presto dette: un difensore centrale mancino, un centrocampista forte fisicamente, un attaccante centrale e un esterno destro d'attacco capace di giocare a piede invertito.

BERNARDO SILVA AL PSG: L'ACCORDO C'ERA GIA' LA SCORSA ESTATE

Così come nel 2022, Bernardo Silva resta una priorità per il mercato in entrata del PSG, come rivelato da 'Le Parisien'. Desideroso di intraprendere una nuova avventura altrove, il nazionale portoghese di proprietà del Manchester City non è affatto insensibile al corteggiamento parigino, con cui aveva già un'intesa la scorsa estate. Le finanze del club e la mancata partenza di Neymar avevano però messo fine al sogno di Campos, col City a chiudere ogni possibilità.

Mercoledì Bernardo Silva scenderà in campo nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Real Madrid: la sua stagione è positiva, ma il pensiero di una nuova sfida per la carriera continua ad intrigarlo. In un'intervista rilasciata a 'Record' un anno fa, l'ex Monaco non nascondeva la voglia di scoprire "un nuovo progetto".

UN PROFILO CHE METTE D'ACCORDO TUTTI

Bernardo Silva ha il vantaggio di conoscere bene la Ligue 1, di poter rientrare sul piede sinistro e di aprire un corridoio per Hakimi, ma anche di essere un giocatore per cui i ripiegamenti difensivi non sono un problema, senza dimenticare un'innegabile esperienza a livello europeo.

Silva conosce bene anche Campos, che lo portò al Monaco nel 2015, e il suo agente è Jorge Mendes, molto vicino al dirigente parigino con cui aveva lavorato a stretto contatto l'anno scorso per gli acquisti di Vitinha e Renato Sanches da parte del PSG.

Resta da capire se Mendes, noto per aver messo a punto accordi abbastanza complessi, anche stavolta riuscirà a spingere per una partenza di Bernardo Silva da Manchester: un'eventuale vittoria nella finale di Champions League del suo assistito potrebbe sicuramente dargli una mano.