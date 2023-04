PSG, Ekitike non gioca e cambia la bio di Instagram: "Sostituto 44"

Ultima scelta nell'attacco del PSG, Hugo Ekitike 'protesta' in maniera ironica sui social. Il ventenne francese è in prestito dal Reims.

Ci sono Neymar e Messi, Mbappé e Verratti, Donnarumma e Hakimi. E tanti, tanti altri. Ma il PSG non è fatto solo di fuoriclasse: c'è chi, come Hugo Ekitike, sta faticosamente cercando di ritagliarsi un posto al sole in mezzo a cotanta concorrenza. Senza riuscirci, per la verità.

Il ventenne attaccante francese, preso in prestito dal Reims la scorsa estate, sta giocando pochissimo. O, almeno, non quanto vorrebbe. Sono 20 le presenze in Ligue 1 con la maglia dei parigini, ma di queste solo 8 dal primo minuto. In Champions League, competizione che il PSG ha già abbandonato, Ekitike ha invece collezionato una sessantina di minuti appena.

E così, ecco arrivare la protesta sui social. Sottile, ironica, della serie "chi vuole intendere intenda". Sul proprio profilo Instagram, Ekitike ha aggiunto una bio particolare sotto al nickname: "Sub 44". Ovvero "sostituto numero 44". 44 è il suo numero di maglia. Ma, apparentemente, è anche il posto occupato in una fila sempre più indigesta alle spalle dei campionissimi dell'attacco di Christophe Galtier.

Instagram

La modifica della bio di Instagram è arrivata in un momento non casuale: sabato il PSG ha vinto per 2-0 a Nizza, ma Ekitike è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Privo di diversi giocatori per infortunio, Galtier ha operato soltanto tre cambi durante la partita, inserendo Fabian Ruiz, Bitshiabu e Zaire-Emery.

Ekitike, come detto, è in prestito al PSG fino al 30 giugno prossimo. Ed è naturale che il suo futuro nella Capitale sia a forte rischio dopo una prima parte di stagione da quattro reti in tutte le competizioni. Anche di questo ha parlato Jean Pierre-Caillot, presidente del Reims, qualche tempo fa.

"Ne ho discusso con Luis Campos. Ritengo che il PSG non abbia commesso un errore prendendo un ragazzo come Ekitike. Vedrete, un giorno sarà un grandissimo giocatore. Ha tante qualità. Non ritengo di aver imbrogliato il PSG".