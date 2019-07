PSG, ecco Gueye: ufficiale il trasferimento dall'Everton

Idrissa Gana Gueye è da oggi il nuovo centrocampista del Paris Saint-Germain. Arriva dall'Everton per circa 32 milioni di euro.

Tuche aveva chiesto un altro centrocampista dopo Ander Herrera e Pablo Sarabia ed è stato accontentato. La mediana del accoglie Idrissa Gana Gueye, annunciato proprio adesso come nuovo acquisto ufficiale.

🆕✍️💪 #WelcomeIdrissa



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d'@IGanaGueye 🤗



Le milieu de terrain a signé un contrat professionnel de 4⃣ ans, jusqu’au 30 juin 2023 ✔️



🔴🔵 #ICICESTPARIS — (@PSG_inside) July 30, 2019

Il centrocampista senegalese classe 1989 arriva dall', dove giocava ormai dal 2016. Per lui la non è una novità, visto che dal 2010 al 2015 ha giocato nel , affacciandosi al grande calcio.

Anche se la cifra non è stata ancora ufficializzata, il PSG ha speso circa 32 milioni di euro per strapparlo all' .

Si tratta di un mediana molto mobile e aggressivo, sicuramente più di quantita che di qualità. Ma era proprio questo che stava cercando Tuchel.