Gazzetta dello Sport - Il PSG cade anche in Champions: Allegri in attesa

La posizione di Tuchel sembra sempre meno stabile: l'ex allenatore bianconero sembra il principale candidato a prendere il suo posto.

Il nome di Massimiliano Allegri è inevitabilmente ricorrente quando una panchina traballa. Ancora di più se si tratta di top club. In questo caso, il , che ieri sera ha perso in casa contro il per 1-2, complicando subito i piani di passaggio del turno.

La posizione di Thomas Tuchel sembra sempre meno stabile, anche alla luce degli scambi accesi con Leonardo di qualche settimana fa relativi all’immobilismo sul mercato. E così il PSG potrebbe iniziare a guardarsi intorno.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il nome di Allegri sarebbe quello maggiormente in voga: il tecnico starebbe già aspettando la chiamata da Parigi per intraprendere una nuova avventura.

Altre squadre

Il PSG sarà impegnato settimana prossima contro il , in una partita che potrebbe davvero essere già decisiva per il passaggio del turno ai quarti di finale. Dopo aver vinto tutto in e aver raggiunto la finale di Champions, il regno di Tuchel può terminare.

Allegri, intanto, attende. Dopo aver lasciato la , non ha ancora trovato la chiamata giusta. Potrebbe essere quella di Parigi.