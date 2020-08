PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: solo panchina per Icardi e Perisic

Sono state rese note le formazioni ufficiali della finale di Champions League PSG-Bayern: Flick punta su Coman, recuperano Navas e Boateng.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI -BAYERN MONACO

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

La grande attesa è finalmente finita. Ancora poche ore e sapremo quale sarà squadra che nella prossima stagione potrà fregiarsi del titolo di campione d’Europa. All’ Estádio do Sport Lisboa e è tutto pronto per la finale di che vedrà opposte il PSG ed il .

Thomas Thuchel , schiera la compagine parigina con un 4-3-3 nel quale, davanti al recuperato Keylor Navas , sono Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat a completare la linea difensiva.

Marquinhos viene confermato come perno del centrocampo e ai suoi fianchi, a completare la mediana, ci saranno Paredes ed Herrera (Verratti parte quindi dalla panchina). In attacco, Mbappé è la punta centrale di un tridente completato da Di Maria e Neymar. Solo panchina per Icardi .

Hansi Flick risponde con un 4-2-3-1 nel quale, al centro della difesa davanti a Neuer, Boateng stringe i denti e si prende una maglia da titolare al fianco di Alaba. A presidiare gli esterni saranno Kimmich e Davies.

Goretzka e Thiago Alcantara formeranno il duo di mediana davanti al pacchetto difensivo, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Lewandowski , ci saranno Gnabry, Muller e Coman, con quest'ultimo che vince il ballottaggio con Perisic .