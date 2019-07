PSG, svolta epocale: dopo 12 anni addio allo sponsor Emirates

Dopo 12 anni il PSG ha cambiato il proprio main sponsor sulla maglia, passando da Emirates ad ALL per la stagione 2019/2020.

Oggi il ha presentato la nuova maglia per la stagione 2019/2020 e a saltare all'occhio è stato un particolare su tutti.

Dopo 12 anni il main sponsor del PSG è cambiato: non è più Emirates ma ALL, che sta per AccorHotels, uno dei principali gruppi alberghieri francesi a livello mondiale.

Un cambiamento che si può definire epocale, visto che Emirates è stato sulle maglie del PSG anno dopo anno a partire dal 2007, diventando così il main sponsor più duratura nella storia del club parigino.

Rinnovato invece il contratto con Nike come sponsor tecnico (per una cifra record), a conferma di un binomio che dura ormai dal lontano 1989.