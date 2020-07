Una giovane promessa lascia l'Atalanta: Cher Ndour passa al Benfica

Cher Ndour, centrocampista classe 2004, lascia l'Atalanta per trasferirsi al Benfica. Il ragazzo è già nel giro dell'Under 16 azzurra.

L'operazione, secondo quanto riporta 'Sky Sport', è stata definita in giornata tanto che Ndour ha già posato con la nuova maglia. Il Benfica ha così battutto una folta concorrenza in Italia e in Europa.

Ndour era finito nel mirino di vari top club: dalla all' passando addirittura per il . Alla fine però a spuntarla è stato il Benfica dove il ragazzo forse avrà più possibilità di giocare in prima squadra.

Già nel giro dell'Under 16 azzurra, Cher Ndour spera di proseguire il suo percorso di crescita in . L'Italia osserva interessata.