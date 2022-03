Promes segna su rigore, ma il VAR annulla: ha toccato il pallone due volte

Lo Spartak Mosca non va oltre l'1-1 contro il Nizhny: a un quarto d'ora dalla fine passa in vantaggio, ma il VAR annulla per un episodio insolito.

Incredibile, ma vero: è successo. Il VAR ha annullato un rigore dopo la sua realizzazione: in questo caso, però, poco c'entrano polemiche arbitrali e analisi alla moviola. E' accaduto in Russia al 76' della sfida tra Nizhny e Spartak Mosca, match valido per la ventiduesima giornata di campionato: in vantaggio al 72' con Martins Pereira, gli ospiti sono stati raggiunti al 74' da Yuldoshev. Quindi, ecco l'episodio. L'articolo prosegue qui sotto L'arbitro assegna un rigore allo Spartak, che già solo basandosi sulla seguenza cronologica dei fatti viene da sorridere: tutti in serie, ravvicinati. Dal dischetto va Quincy Promes che realizza per l'1-2: la partita, però, terminerà 1-1. Com'è possibile? Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 30ª giornata

Dopo il goal l'arbitro è stato richiamato al VAR per rivedere la dinamica della battuta: Promes, dagli undici metri, colpisce il pallone con entrambi i piedi. Insomma: con due tocchi. Il direttore di gara terminato il check ha quindi annullato il rigore, senza però farlo ricalciare: episodio insolito, quello accaduto all'olandese.