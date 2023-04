Presentato il progetto della nuova Bombonera: capienza da oltre 100mila posti

Il nuovo impianto dovrebbe sorgere sull'isola Demarchi, a circa 1300 metri dalla Bombonera: progetto presentato dall'architetto Enrique Lombardi.

A fine anno, precisamente nel mese di dicembre, in casa Boca Juniors i soci saranno chiamati alle urne per decidere il nuovo presidente del club: uno dei candidati, l'imprenditore Jorge Reale, ha avanzato una proposta suggestiva in tema stadio.

Da anni continua il dibattito sullo stato della Bombonera, tra chi lo considera ancora oggi un gioiellino e chi invece ritiene che sia troppo vecchio (venne inaugurato nel 1940), un modello ormai superato: Reale, a tal proposito, ha pubblicato le foto del progetto di un nuovo impianto, realizzato dall'architetto Enrique Lombardi.

"A pochi giorni dal compleanno del nostro club, è un piacere condividere il progetto di un nuovo stadio con una capienza doppia, in modo che tutti i soci abbiano la possibilità di scendere in campo.

Senza buttare via la Bombonera.

Senza lasciare La Boca.

Siamo i migliori, ce lo meritiamo".

La nuova Bombonera, come riportato da 'La Capital', avrebbe una capienza di almeno 106mila spettatori e sorgerebbe sull'isola Demarchi (oggi Demanio Nazionale), a circa 1300 metri di distanza dall'attuale impianto.

Lo stadio si presenterebbe con 444 palchi VIP, 192 palchi turistici, 78 cabine di trasmissione e 4.000 posti auto, oltre ai tre percorsi pedonali necessari per collegare l'intero quartiere con l'isola.

L'attuale Bombonera sarebbe comunque rivalorizzata ospitando partite di calcio femminile e giovanile, mentre nei giorni senza gare diverebbe una sorta di Colosseo calcistico con tour guidati per conoscerne la prestigiosa storia.