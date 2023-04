Problemi alla caviglia per Vlahovic: ha chiesto il cambio, da valutare per lo Sporting

Dopo un colpo rimediato nel primo tempo, il serbo è rimasto in campo dolorante prima di chiedere il cambio ad inizio ripresa.

Serata tutt'altro che esaltante per Dusan Vlahovic all'Olimpico, con l'attaccante serbo che, pur partendo con i gradi di titolare nel match contro la Lazio, non è mai riuscito a lasciare il segno fin quando ha avuto la possibilità di rimanere in campo.

Al netto delle difficoltà palesate in fase offensiva, l'ex attaccante della Fiorentina ha dovuto convivere con un fastidio alla caviglia, 'giratasi' in maniera innaturale nel corso della prima frazione di gioco dopo un contrasto fortuito con Cataldi, avvenuto all'interno dell'area laziale.

Rimasto a terra visibilmente dolorante, Vlahovic ha chiesto immediatamente il cambio con Landucci che ha mandato a scaldarsi in fretta e furia Milik, mentre il classe 2000 si apprestava ad avvicinarsi a bordo campo molto claudicante.

Tuttavia, il numero 9 bianconero ha provato a stringere i denti e dopo aver ripreso a correre in maniera naturale si è riunito ai compagni in campo, congelando appunto l'ingresso dell'attaccante polacco, ormai già pronto a subentrare.

Eccezion fatta per questo intoppo di natura fisica, la prestazione di Vlahovic è stata decisamente rivedibile, al punto che l'unica occasione capitatagli è maturata ad inizio ripresa quando il suo colpo di testa da ottima posizione è finito sensibilmente alto sopra la traversa. Troppo poco, insomma.

E come se non bastasse, nella prima parte della seconda frazione di gioco, il dolore è tornato a farsi sentire spingendolo verso la richiesta del cambio, puntualmente accolta con l'inserimento di Milik al 63'.

Nelle prossime ore, dopo il rientro in quel di Torino, le condizioni dell'attaccante verranno valutate in maniera più approfondita anche perché giovedì si torna in campo per un altro appuntamento cruciale in questa fase di stagione della Juve: l'andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting.