Problema con il visto: il Barcellona senza Xavi negli USA

Xavi non ha potuto volare al seguito della sua squadra negli Stati Uniti: in panchina contro l’Inter Miami ci sarà suo fratello Oscar.

Xavi si è riscoperto a fare i conti con un problema burocratico che sta condizionando la tournée negli Stati Uniti del Barcellona. Il tecnico infatti non ha potuto viaggiare al seguito della squadra a causa di un problema con il visto.

Xavi ha cercato di risolvere la situazione che si è venuta a creare a partire dallo scorso fine settimana, al momento però senza riuscirci. Il suo visto non è stato infatti approvato negli Stati Uniti, che gli hanno dunque negato l’accesso al Paese poiché, quando era un giocatore dell’Al Sadd, per tre volte si è dovuto recare in Iran, ovvero uno stato considerato nemico dagli USA.

Il tecnico spagnolo non potrà quindi ovviamente dirigere il Barcellona nella prima amichevole americana con l’Inter Miami, ma la speranza sua e del club blaugrana è quella che il tutto si possa risolvere a breve e che quindi gli venga consentito di raggiungere la squadra e di sedersi in panchina nei prossimi test match contro Real Madrid, Juventus e New York Red Bulls.

A guidare lo staff tecnico in questi giorni è stato suo fratello Oscar, sarà tra l’altro proprio lui a sedersi in panchina contro l’Inter Miami.