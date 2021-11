Problema muscolare per Pellegrini: Mourinho costretto al cambio al 15'

Tegola per José Mourinho e per la Roma. Dopo appena 15 minuti dal fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico tra i giallorossi e il Torino, Lorenzo Pellegrini è costretto a chiedere il cambio e lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare.

A fermare il numero 7 non è l'infiammazione al ginocchio, infortunio che lo sta tormentando nell'ultimo periodo, bensì una noia al quadricipite.

Nel corso di un'azione di gioco, Pellegrini ha sentito tirare il muscolo della gamba destra dopo aver giocato un pallone verso un compagno, come spiegato dallo stesso capitano durante il colloquio con lo staff medico dopo essere rientrato in panchina.

Pellegrini si è fermato subito e ha chiesto il cambio alla panchina: al suo posto José Mourinho ha inserito Carles Perez, che colleziona la presenza numero 15 con la maglia giallorossa in questa stagione tra tutte le competizioni.