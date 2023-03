Problema intestinale per Matic: va in tribuna per Real Sociedad-Roma

La Roma perde il centrocampista serbo a ridosso della sfida di ritorno contro gli spagnoli: doveva giocare, andrà in tribuna.

Defezione dell'ultimo minuto in casa Roma, a ridosso della sfida di Europa League contro la Real Sociedad.

Nemanja Matic, che avrebbe dovuto far parte dell'undici titolare, ha accusato un problema intestinale proprio in prossimità della sfida in programma a San Sebastian, alzando bandiera bianca.

Morale della favola, il centrocampista serbo non sarà dunque a disposizione di José Mourinho e sarà costretto ad accomodarsi in tribuna per seguire i compagni, impegnati nel match che mette in palio il pass per i quarti di finale del torneo.

Il tecnico lusitano, preso atto dell'assenza del Manchester United, ha optato per la coppia in mediana composta da Bryan Cristante e Georginio Wijnaldum, ai quali verranno affidate le chiavi del pacchetto di mezzo.

La Roma scenderà in campo forte del 2-0 dell'andata, maturato grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla.