Probabili formazioni Torino-Inter: dubbio Eriksen, si scalda Gagliardini

Antonio Conte va a Torino alla caccia dell'ottava vittoria consecutiva. In ogni stagione in cui ha ottenuto tale striscia ha vinto il campionato.

Dopo aver convinto tutti con la vittoria ai danni dell'Atalanta nell'ultimo turno, l'Inter è attesa da un match sulla carta più semplice in casa del Torino, che lotta a fatica per restare in questa Serie A.

Prima in classifica la squadra nerazzurra, con sei punti di vantaggio sul Milan. Penultima in classifica invece la formazione di Davide Nicola, che nelle ultime settimane è stata anche falcidiata dal Covid-19.

Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di campionato di fila contro i nerazzurri (2V, 3N), il Torino ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A contro l’Inter subendo sempre almeno tre goal nel parziale.

Perfetto equilibrio nelle ultime sei partite di Serie A tra Torino e Inter giocate in casa dei granata: due vittorie a testa e due pareggi; in cinque di queste sei sfide almeno una delle due squadre non è andata in goal.

Per quanto riguarda le formazioni, Davide Nicola recupera Belotti soltanto per la panchina: ci saranno Verdi e Zaza in attacco, con Sanabria proonto dalla panchina

Mandragora a gestire la regia del centrocampo con Baselli e Lukic nel ruolo di mezzali. Murru e Vojvoda a tutto campo. Bremer torna nella difesa a tre granata.

Antonio Conte con la formazione piena di titolarissimi, che ormai può schierare praticamente ad ogni giornata. Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, con Gagliardini in vantaggio vista l'infiammazione al ginocchio che ha colpito Eriksen, comunque già tornato in gruppo e disponibile. Hakimi e Perisic esterni, in difesa nessun dubbio con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru; Verdi, Zaza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.