Probabili formazioni Spezia-Roma: Zaniolo out dai titolari

Spezia e Roma si sfidano nella gara delle 18 valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Tra i pochi punti in comune tra le due squadre c'è la necessità di fare punti per smuovere la classifica, seppur per obiettivi diversi.

I liguri per mettersi al riparo dal discorso retrocessione, allungando possibilmente sulle rivali dirette interessate, mentre i giallorossi per riavvicinarsi alle zone nobili di classifica e ottenere un posto nelle coppe.

Se Thiago Motta decide di puntare sul suo 4-3-3 collaudato, non cambiando praticamente nulla dalla formazione tipo e schierando il tridente Gyasi, Verde, Nzola davanti al solito trio di centrocampo, Mourinho cambia ancora una volta la sua squadra.

Il portoghese punta sul 3-4-2-1, escludendo Zaniolo dall'undici titolare. L'unica punta sarà Abraham, supportato dal rientrante Mhkitaryan e Lorenzo Pellegrini. Difesa a tre con Kumbulla favorito su Ibanez e Mancini che rientra dalla squalifica. Assenti Sergio Oliveira e Afena-Gyan per problemi fisici.

L'articolo prosegue qui sotto

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA-ROMA

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala, Maggiore; Gyasi, Verde, Nzola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham