Probabili formazioni SPAL-Inter: Sanchez con Lautaro in attacco

SPAL ed Inter si sfideranno nel match che chiuderà il 33° turno di Serie A. I nerazzurri potrebbero portarsi a -6 dalla Juventus.

Si chiuderà a Ferrara il 33° turno di . Al Paolo Mazza, la fanalino di coda del torneo, ospiterà un’ che, dopo essere tornata alla vittoria contro il , cercherà punti pesanti che possano consentirle di rilanciarsi in una corsa Scudetto che non può ancora definirsi chiusa e di riportarsi al secondo posto.

I meneghini avranno la chance di approfittare dei pareggi ottenuti dalla (0-0 contro l’Udinese) e soprattutto dalla (3-3 contro il Sassuolo) e di spingersi fino a -6 dalla capolista a cinque giornate dal termine del campionato.

Per l’occasione, Antonio Conte non potrà contare sullo squalificato Godin e nel pacchetto arretrato potrebbe essere concessa una chance ad Andrea Ranocchia. Il centrale nerazzurro sembra in leggero vantaggio nel ballottaggio con De Vrij e dovrebbe andarsi a sistemare nel cuore della linea difensiva davanti ad Handanovic, con Skriniar e Bastoni.

A centrocampo, come di consueto, il tecnico dell’Inter dovrà fare i conti con i problemi più importanti. Nel suo 3-4-1-2 non ci saranno ancora perchè indisponibili i vari Barella, Sensi e Vecino. Confermati quindi in mediana Gagliardini e Brozovic, mentre sugli esterni toccherà ad uno tra Candreva e Moses a destra (il primo è leggermente favorito) e a Biraghi a sinistra. In attacco, Lukaku non ha ancora smaltito un problema muscolare, ancora spazio quindi alla coppia composta da Sanchez e Lautaro Martinez che avrà a suo supporto Eriksen schierato in posizione di trequartista.

Gigi Di Biagio schiererà la sua SPAL con un 4-4-2 nel quale non ci saranno gli indisponibili Berisha, Fares e Valoti. La linea difensiva davanti a Letica sarà composta, da destra a sinistra, da Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca.

A centrocampo, Valdifiori si sistemerà in cabina di regia con Dabo al suo fianco in mediana, mentre D’Alessandro e Strefezza saranno chiamati a presidiare gli esterni. In attacco Cerri è in vantaggio su Floccari per una maglia da titolare al fianco di Petagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAL-INTER

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D'Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.