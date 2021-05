Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: Pessina titolare

Gasperini di scena al Mapei Stadium con Zapata unica punta. Gara chiave anche per il Sassuolo che crede all'obiettivo Europa: spazio a Defrel.

L'Atalanta, dopo lo show con il Bologna valso il balzo al secondo posto in solitaria, studia progetti di continuità sul noto palcoscenico del Mapei Stadium, teatro delle notti europee a tinte nerazzurre prima del ritorno a "casa" al Gewiss Stadium.

Nella corrida che mette in palio tre posti Champions, la Dea parte da una posizione di forza: con due punti di margine sulle inseguitrici, Muriel e compagni hanno il vantaggio di dipendere soltanto da se stessi in questo sprint finale.

Per la gara in terra emiliana, Gasperini riparte dalle solite e indiscutibili certezze: Toloi-Romero-Djimsiti è la sinfonia difensiva a protezione di Gollini. Sulle corsie laterali libero sfogo ai cavalli di Gosens e Hateboer, con gli irrinunciabili de Roon e Freuler a completare il pacchetto di mezzo.

Qualche novità in attacco: confermati Zapata e Malinovskyi, tra le linee ci sarà anche Pessina, con Muriel pronto a subentrare a gara in corso.

Banco di prova significativo anche per il Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi, a -3 dal settimo posto, mettono nel mirino il terzo successo consecutivo dopo aver piegato la resistenza di Milan e Sampdoria.

In porta Consigli, in difesa linea a quattro con Muldur e Rogerio terzini, blocco centrale eretto da Chiriches e Ferrari. In mediana spazio ai piedi "educati" di Locatelli e Maxime Lopez. In attacco ci sarà Defrel, supportato a destra da Berardi, a sinistra da Boga. Tra le linee Djuricic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.