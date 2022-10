Mourinho e Stankovic, eroi del Triplete dell'Inter, si affrontano da allenatori in Samp-Roma: El Shaarawy titolare, ballottaggio Abraham-Belotti.

Da eroi del Triplete ad avversari in panchina. Sampdoria-Roma delle 18:30 è anche la reunion, seppur l'uno contro l'altro ed in altre vesti, tra Dejan Stankovic e Josè Mourinho.

L'ex centrocampista, tra i protagonisti da calciatore in maglia nerazzurra, ritroverà lo Special One con cui ha vissuto la strepitosa avventura interista: Deki, fresco di incarico al timone dei blucerchiati, affronterà l'esordio da tecnico della Samp a Marassi proprio contro Mou.

Confermato il modulo visto a Bologna: 4-2-3-1 con Caputo centravanti supportato da Gabbiadini, Sabiri e Djuricic, mentre Rincon e Vieira garantiranno filtro in mediana. A protezione di Audero, la linea difensiva Bereszynski-Ferrari-Colley-Augello.

Tra i giallorossi El Shaarawy fa rifiatare Spinazzola a sinistra, mentre Zalewski sarà nuovamente adattato a destra (Karsdorp è ok ma dovrebbe andare in panchina). In attacco ballottaggio Abraham-Belotti, con l'inglese o il 'Gallo' sostenuti da Zaniolo e capitan Lorenzo Pellegrini. In mezzo al campo, il tandem Cristante-Matic. Kumbulla non convocato per nuove noie fisiche: pacchetto arretrato tradizionale Mancini-Smalling-Ibanez davanti a Rui Patricio.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ROMA

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.