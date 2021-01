Probabili formazioni Sampdoria-Juventus: Chiellini titolare in difesa

Inizia il girone di ritorno, Ranieri ospita la Juventus: Keita pronto a giocare titolare, dall'altra parte dentro Morata e Arthur.

Ha battuto il Bologna in campionato, ha conquistato le semifinali di Coppa Italia ai danni della SPAL e la Supercoppa Italiana battendo il Napoli: ora la Juventus cerca continuità in Serie A nell'insidiosa trasferta di Genova contro la Sampdoria di Ranieri.

La formazione blucerchiata vuole arrivare il prima possibile a quota 40 e spera di poter dare un'impennata alla propria annata battendo i bianconeri, dopo il 3-0 della gara d'andata firmato Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium.

Ranieri propone Keita al fianco di Quagliarella in avanti, con Jankto e Candreva esterni del 4-4-2 blucerchiato. In mezzo c'è Thorsby insieme ad Adrien Silva, mentre in porta giocherà Audero. Nella retroguardia dentro Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello.

Pirlo recupera tutti gli indisponibili eccezion fatta per Dybala e lo squalificato Kulusevski: in attacco di nuovo titolare Cristiano Ronaldo insieme a Morata. A centrocampo ci saranno McKennie e Chiesa larghi, interni Bentancur ed Arthur. Tra i pali c'è Szczesny, in difesa Cuadrado, Chiellini, Bonucci e Danilo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.