La Juventus vuole continuare la sua corsa in campionato per assicurarsi un posto tra le prime quattro, il prossimo ostacolo è la sempre ostica trasferta in casa della Sampdoria.

Giampaolo punta sull'ex Quagliarella in coppia con Ciccio Caputo, alle loro spalle agirà ancora Stefano Sensi. Centrocampo a tre formato da Candreva, Ekdal e Thorsby. Yoshida e Colley in mezzo ala difesa, i due terzini saranno Bereszynski e Augello. In porta Falcone. Out solo gli infortunati Daamsgard e Gabbiadini oltre allo squalificato Murru.

Ancora tante assenze invece per Allegri che deve fare a meno tra gli altri di Bonucci, Chiellini e Dybala. In difesa confermato Rugani con De Ligt, sulla sinistra Luca Pellegrini più di Alex Sandro e De Sciglio, entrambi al rientro. Scelte obbligate a centrocampo dove giocheranno Cuadrado, Locatelli, Arthur e Rabiot.

L'articolo prosegue qui sotto

Probabile turno di riposo per Dusan Vlahovic, che dovrebbe partire dalla panchina. La coppia d'attacco sarà formata da Morata e Kean.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-JUVENTUS

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Kean.