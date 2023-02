Giallorossi chiamati a ribaltare l'1-0 dell'andata: Mourinho recupera la 'Joya' e l'inglese, a sinistra El Shaarawy. Salisburgo con Adamu-Okafor.

La Roma ospita il Salisburgo nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League. Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi pianificano la rimonta che può valere l'accesso agli ottavi di finale.

La squadra di Mourinho è però chiamata alla rimonta, dopo la sconfitta di misura patita in quel di Salisburgo. Per farlo, il tecnico portoghese si affida all'artiglieria pesante, rappresentata da Dybala e Abraham, entrambi recuperati e pronti a partire dall'inizio. L'argentino giocherà al fianco di Pellegrini, tra le linee, e entrambi a supporto dell'inglese. A centrocampo Cristante affiancherà Matic, mentre sulle fasce agiranno Zalewski e El Shaarawy. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez a protezione di Rui Patricio.

Salisburgo con il 4-3-1-2: Sucic a rimorchio della coppia Adamu-Okafor. Per il centrocampo a tre, Jaissle sceglie Capaldo, Gourna-Douath e Seiwald. Difesa a quattro con Solet e Bernardo al centro, Dedic e Ulmer sugli esterni. Tra i pali c'è Kohn.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SALISBURGO

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. All. Jaissle.