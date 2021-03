Probabili formazioni Parma-Genoa: Kucka e Destro tornano e giocano

Dopo il successo contro la Roma, il Parma cerca continuità in chiave salvezza e punta ancora su Pellè. Ballardini ritrova Masiello e Destro.

Dopo la Champions League, torna la Serie A. E torna con una sfida dall'importanza capitale: il Parma affronta il Genoa per provare a dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Roma e, contemporaneamente, per proseguire la propria rincorsa a una difficile salvezza.

L'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 del Torino contro il Sassuolo ha complicato i piani della formazione di D'Aversa, sempre penultima in classifica ma con 4 lunghezze di ritardo dal quartultimo posto. Mentre il Genoa, che però non vince da 6 giornate, mantiene 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione grazie al bottino accumulato dopo il ritorno in panchina di Davide Ballardini.

La gara d'andata, disputata a fine novembre, ha visto il Parma imporsi per 2-1 in casa del Genoa grazie a una doppietta di Gervinho. Inutile per la squadra allora allenata da Rolando Maran la rete di Shomurodov. Prima di battere la Roma domenica scorsa, era stato proprio quello l'ultimo successo in campionato degli emiliani.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, D'Aversa sembra intenzionato a confermare Pellè al centro dell'attacco, con Mihaila e l'ex Kucka ai suoi lati e Man inizialmente in panchina. Il resto dell'undici di partenza dovrebbe ricalcare quello che ha battuto la Roma, con Conti, Osorio, Bani e Pezzella davanti a Sepe e il trio di centrocampo Hernani-Brugman-Kurtic.

Il Genoa ritrova Destro e Masiello, entrambi squalificati contro l'Udinese: se il centravanti è destinato a riprendersi il proprio posto assieme a Shomurodov, l'ex atalantino potrebbe essere sopravanzato da Biraschi in difesa. Confermato il resto della formazione tipo scelta da Ballardini dal momento del suo ritorno a Genova.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellé, Mihaila. All. D'Aversa

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini